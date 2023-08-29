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Родители ребенка, сбежавшего из детсада, грозили расправой женщине-охраннику

Ura.Ru: в ХМАО родители воспитанника детсада угрожали расправой охраннику

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Depositphotos

Родители ребенка, сбежавшего из детского сада в городе Белый Яр, обвинили в халатности пенсионерку-охранницу и грозились задушить ее. Об этом сообщает Ura.Ru.

Воспитанник детсада «Соловушка» сбежал из группы, ребенок почти дошел до своего дома, когда его догнала воспитатель и вернула в сад, юный путешественник не пострадал. Заведующая и родители мальчика обвинили в произошедшем пожилую женщину, которая работает охранником детсада, дочь пенсионерки заявила, что ее матери угрожали.

«Когда нашли ребенка, прибежали его родители и начали угрожать моей матери. Говорили, что задушат ее и всячески оскорбляли. Вопрос в том, почему заведующая садика не разобралась в ситуации и не объяснила родителям, что за ребенка несет ответственность не охранник детского сада, а воспитатель?» — высказала свое возмущение женщина.

Проверку инцидента проводит департамент образования Сургутского района, специалисты планируют опросить всех участников произошедшего и просмотреть записи с камер видеонаблюдения.

Ранее на Урале пятилетний ребенок сбежал из детского сада и едва не попал под машину.

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