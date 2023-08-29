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В Роспотребнадзоре заявили о случае массового отравления в московском бистро

Роспотребнадзор: 53 человека отравились в «Бистро-24» в Москве

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В Москве 53 человека получили пищевое отравление в «Бистро-24». Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Согласно информации ведомства, 53 человека, включая двоих детей 9 и 13 лет, отравились шаурмой и курицей гриль. Расследование начали после сообщения о пяти случаях отравления.

«В инфекционные стационары госпитализированы 42 человека, из них 10 человек выписаны на амбулаторное лечение. По результатам бактериологических исследований у 20 человек установлен диагноз сальмонеллез, часть проб находится в работе», — отмечается в сообщении ведомства.

До этого ТАСС сообщал, что суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум фигурантам дела об отравлении людей шаурмой.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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