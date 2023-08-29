Открытое горение на площади трех вокзалов в Москве ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в районе площади трех вокзалов в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в городских экстренных службах.

«Объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

Иных подробностей не приводится.

Часом ранее у площади трех вокзалов в Москве произошел пожар в складских помещениях по адресу Комсомольская площадь, дом 1, строение 8. Вспыхнуло одноэтажное неэксплуатируемое сооружение. Позднее площадь возгорания в складских помещениях в Москве выросла до 600 кв. м. Как рассказали источники в экстренных службах, огонь распространялся интенсивно, на место инцидента был направлен пожарный поезд.

Позднее пожарные локализовали возгорание на площади трех вокзалов в центре Москвы.

Ранее на ВДНХ в Москве загорелась крыша здания.