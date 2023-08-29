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Спасатели эвакуировали из Крабового ущелья в Сочи туристку с переломом ноги

В Сочи спасатели эвакуировали женщину со сломанной ногой из Крабового ущелья

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РИА «Новости»

Спасатели эвакуировали 36-летнюю женщину с переломом ноги из Крабового ущелья в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Женщина приехала на отдых в Сочи вместе с супругом из Калужской области. Во время прогулки по рекреационному объекту «Крабовое ущелье» туристка поскользнулась на тропе и упала.

В результате падения на спуске женщина получила перелом левого голеностопного сустава. Самостоятельно двигаться дальше с такой травмой она не могла.

На помощь россиянке выехали спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС. Они обнаружили женщину в километре от начала экскурсионного маршрута, оказали ей необходимую помощь и на носилках перенесли к автомобилю повышенной проходимости.

На подходящем для лесной дороги транспорте ее доставили к машине МЧС. После этого туристку отвезли в Городскую больницу №1.

Ранее на Кубани местный житель скинул туристку со стены вниз головой.

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