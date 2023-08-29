Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жителей Климовского района попросили спуститься в укрытия из-за обстрела

Глава Климовского района Брянской области Исаев призвал жителей уйти в укрытия

Климовский район Брянской области подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и всех жителей призвали срочно спуститься в укрытия. Об этом сообщила администрация района в соцсети «ВКонтакте».

«Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия!» — уточнили в сообщении.

29 августа появилась видео массового обстрела поселка Климово в Брянской области. Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Климово.

Затем Минобороны России сообщило, что над Брянской областью системы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа.

Позднее Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал подробности происшествия. По его словам, зафиксировали повреждения нескольких административных зданий, школы и жилых домов.

Ранее все бомбоубежища на Украине получили статус стратегических объектов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях