Жителей Климовского района попросили спуститься в укрытия из-за обстрела

Климовский район Брянской области подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и всех жителей призвали срочно спуститься в укрытия. Об этом сообщила администрация района в соцсети «ВКонтакте».

«Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия!» — уточнили в сообщении.

29 августа появилась видео массового обстрела поселка Климово в Брянской области. Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Климово.

Затем Минобороны России сообщило, что над Брянской областью системы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа.

Позднее Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал подробности происшествия. По его словам, зафиксировали повреждения нескольких административных зданий, школы и жилых домов.

Ранее все бомбоубежища на Украине получили статус стратегических объектов.