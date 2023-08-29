Мужчина, устроивший пожар в Геленджике, задержан

Полиция задержала злоумышленника, который стал виновником пожара в Геленджикском районе, сообщается в Telegram-канале 23 МВД.

По данным правоохранителей, 40-летний местный житель на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели Геленджикского района готовил электрокабель к продаже. Он оголил провода и спровоцировал возгорание земляной подстилки.

В результате огонь распространился на лесной массив. К настоящему моменту площадь возгорания уже составила более 1,5 га.

«Устроившего пожар в Геленджикском районе задержала полиция… В отношении мужчины организовано проведение проверки», — сообщили в МВД.

До этого стало известно, что площадь пожара в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике выросла до 1,5 га, огонь перекинулся на лесной массив.

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