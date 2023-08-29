В США школьный футбольный тренер арестован за удар игрока в живот в прямом эфире

В США школьный тренер футбольной команды был арестован за удар игрока в живот, пишет Complex. Инцидент произошел в прямом эфире.

Как пишут СМИ, тренер из средней школы Мэйса по имени Карл Следж кричал на своего игрока, а затем ударил его кулаком в живот во время тайм-аута. Этот момент попал на камеры и был показан в прямом эфире на одном из телеканалов. После этого мужчина был взят под стражу прямо на футбольном поле.

«Тренер находится под стражей в полиции после инцидента, произошедшего ​​на боковой линии во время игры школы против средней школы округа Дуглас», — говорится в заявлении полиции.

Позже выяснилось, что Карл является непрофессиональным тренером — он не преподает в школе и не имеет специального сертификата. На данный момент Следж находится в тюрьме округа и ждет решения суда. О том, что стало причиной конфликта между игроком и тренером, не сообщается.

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