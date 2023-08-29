Стороны инцидента с нападением на граждан РФ в Киргизии помирились

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стороны инцидента с нападением на русскую пару в Киргизии примирились. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, стороны инцидента заявили об отсутствии взаимных претензий. Она отметила, что российская сторона признательна Киргизии за серьезное отношение к обращениям Москвы в подобных ситуациях.

«МИД России на постоянной основе отслеживает появляющуюся информацию о негативных проявлениях в отношении соотечественников и представителей русскоязычного населения в других странах. В целом защита прав и интересов наших граждан и соотечественников за рубежом остается неизменным приоритетом России», — подчеркнула Захарова.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова связалась со своей коллегой в Киргизии Джамилей Джаманбаевой по поводу якобы избиения русской пары.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.