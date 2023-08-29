В Дагестане объяснили, почему внешний вид туристов становится причиной конфликта

Конфликтные ситуации возникают в Дагестане из-за внешнего вида, потому что туристы плохо информированы, поэтому Минтуризм разработал специальную памятку. Об этом заявил глава ведомства Эмин Мерданов, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, это происходит из-за недостаточного информирования посещающих республику гостей», — отметил министр.

Он напомнил, что Минтуризм региона разработал памятку для приезжающих в Дагестан отдыхающих, где есть рекомендации к внешнему виду, правила посещения культовых объектов.

Мерданов подчеркнул, что с памяткой ознакомили всех представителей турбизнеса, чтобы они могли использовать ее в своей работе и информировать туристов перед поездкой.

«Максимально понятная, удобная, она разработана для того, <…> чтобы не случалось конфликтных или неудобных ситуаций», — отметил руководитель Минтуризма.

В начале августа стало известно, что Дагестан вошел в топ-10 популярных регионов России для отдыха в конце лета.

Ранее в Дагестане сгорел автобус, перевозивший туристов.