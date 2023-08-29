Суд вынес решение по россиянину, напавшему на журналистку Al Jazeera

Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил россиянину Игорю Бердову, ударившего 24 августа журналистку телеканала Al Jazeera, запрет определенных действий. Об этом заявили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Суд <...> избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Игорю Бердову», — указывается в публикации.

Как сообщили в пресс-службе, на время хода следственных действий, мужчине запретили ходить в места массового скопления в ночное время (с 22:00 по 6:00), общаться с потерпевшей и пользоваться интернетом.

По версии суда, ему вменяют нарушение статьи 116 УК РФ («нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»).

В сообщении поясняется, что атака произошла на почве внезапно возникшей неприязни к журналистке и он нанес ладонью «не менее одного удара в область правой щеки, чем причинил потерпевшей физическую боль».

Напавший на журналистку Al Jazeera в Санкт-Петербурге раскаялся в содеянном и извинился перед девушкой.

Ранее выяснилось, почему менеджер из Карелии избил журналистку Al Jazeera в прямом эфире.