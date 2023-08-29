Площадь пожара на складах в центре Москвы увеличилась

Площадь пожара в складских помещениях в Москве выросла до 600 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, к месту возгорания движется пожарный поезд.

«В настоящее время площадь выросла до 600 кв. м. На место пожара следует пожарный поезд», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что огонь распространяется интенсивно. До этого площадь пожара составляла 100 кв. м.

До этого на ВДНХ в Москве загорелась крыша здания. Предварительно, пожар произошел в административном здании. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Также телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщал, что один из сотрудников МЧС получил травмы во время тушения пожара в жилом доме в подмосковном Красногорске. Пожар произошел в квартире дома на улице Пионерской в городском округе Красногорск.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.