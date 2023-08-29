Туристам рассказали, поможет ли безалкогольный all inclusive сэкономить на отдыхе в Турции

Формат безалкогольного all inclusive, который начали предлагать туристам в Турции, активно практикуется на Мальдивах и пользуется большим спросом, однако, в турецких отелях он не поможет существенной сэкономить. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала директор по маркетингу туроператора Resort Holyday Ирина Таку.

«В Турции эта разница пока составляет буквально 7%, в рублях это около 5–10 тыс. на семью. Это будет интересно только тем, кто реально собирается экономить вообще на всем», — отметила эксперт.

Она уточнила, что новый формат пока не стал массовым в Турции, потому что переход на него является дорогим и сложным — для этого гостиницам придется переучивать персонал, делать новое меню, делить гостей на тех, кто употребляет и не употребляет алкоголь.

«Для отеля это лишние временные и финансовые затраты. Не все гостиницы Турции пойдут на такое», — считает Таку.

По ее мнению, массовое внедрение формата безалкогольного all inclusive может начаться в стране в следующем сезоне.

Накануне в Ассоциации туристических операторов России сообщили, что российские туроператоры стали предлагать безалкогольный all inclusive в Турции, цена которого на 5-7% дешевле обычного. Аналитики АТОР подчеркнули, что предложения с безалкогольным all inclusive в Турции были и до этого, однако в 2023 году их заметили и российские туроператоры.

Ранее в АТА отреагировали на новость об отмене «все включено» в отелях Турции.