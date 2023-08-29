Пожар в Геленджике окружил несколько отелей и перекинулся на лес

Площадь пожара в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике выросла до 1,5 га, огонь перекинулся на лесной массив, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в Геленджике начался сильный пожар, пламя окружило несколько отелей.

«По прибытии к месту первых подразделений установлено, что происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив. Площадь пожара составляет 1,5 га», — сказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что тушением пожара занимаются 50 человек и 20 единиц техники. Кроме этого, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. Отмечается, что пожар произошел из-за возгорания сухой растительности на площади 1 000 кв. м..

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