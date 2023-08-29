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Россиян предупредили о схеме мошенничества, связанной с «Госуслугами»

Юрист Соловьев: схема мошенничества на «Госуслугах» связана с изменением пароля

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РИА Новости

В России распространяется схема мошенничества, связанная с порталом «Госуслуги», согласно которой поступает звонок якобы от оператора платформы, чтобы уточнить, менял ли пользователь пароль для входа в ресурс. Об этом в интервью RT предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Связавшись с жертвой, по его словам, мошенник направляет ей смс с кодом для восстановления учетной записи, чтобы в конечном итоге получить доступ к личному кабинету.

«Сам портал не выдает кредиты и займы, но позволяет заемщику подтвердить свою личность при их оформлении в некоторых микрофинансовых организациях. Это и нужно нашим врагам-преступникам. А еще получить паспортные данные, запросить форму 2-НДФЛ, чтобы понять уровень доходов, выяснить адрес и также использовать все эти данные для мошенничества», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что злоумышленникам нельзя верить, даже если будут приходить коды доступа с официальных номеров госорганизаций и банков.

В августе «Лабораторией Касперского» была обнаружена применяемая в Telegram новая схема кражи денег, личной и финансовой информации, в которой мошенники маскируются под сервис для онлайн-обмена валюты.

Ранее российский банк раскрыл схему мошенничества, связанную с ростом ключевой ставки.

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