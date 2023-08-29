Голодный вор-домушник назвался другом хозяйского сына и приготовил себе поздний ужин

В Калининградской области хозяин дома застал вора на своей кухне за готовкой. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

В ночь на 21 августа житель одного из поселков Зеленоградского района обратился в полицию и заявил, что обнаружил на кухне незнакомца, который представился другом его сына. В тот момент незваный гость, по словам хозяина, готовил себе еду, но после его появления поспешил скрыться.

Он, как было впоследствии установлено, воспользовался незапертой входной дверью, проник в дом и успел похитить паспорт, книгу, документы на автомобиль и ключи от него, а также портмоне с 2 тыс. руб. и тремя банковскими картами.

Хозяин похищенного имущества связался с правоохранителям, обнаружив пропажу сразу после ухода неизвестного. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался 48-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. В его отношении возбуждено новое уголовное дело.

Фигурант арестован, все похищенные им вещи, кроме денежных средств, были изъяты полицейскими. Ведется расследование.

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