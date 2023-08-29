Следователи подтвердили, что воронежский полицейский подделал улики после ДТП

Следствие подтвердило, что инспектор ГИБДД в Воронежской области сдал анализы вместо бывшего депутата, который насмерть сбил женщину. Об этом сообщается на официальном сайте СК России по региону.

«По предварительным данным, сотрудник полиции выехал на место совершения ДТП для фиксации следов и составления материала об административном правонарушении. В дальнейшем, находясь в больнице с бывшим депутатом, сдал вместо него анализы...», — пояснили в Следкоме.

Против работника правопорядка заведено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств».

«По уголовным делам выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений...», — отметили в ведомстве.

ДТП произошло в Лисках 27 мая нынешнего года, расследование в связи с фальсификацией улик продолжается.

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