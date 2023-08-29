Первый построенный в РФ круизный лайнер «Петр Великий» готовят к ходовым испытаниям

Первый построенный в России круизный лайнер «Петр Великий» готовят к ходовым испытаниям в водах Волги и Каспийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора региона.

«В Астраханской области круизный лайнер «Петр Великий» готовят к ходовым испытаниям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тестировать судно будут «на речных и морских просторах до конца года».

Планируется введение его в эксплуатацию к следующему туристическому сезону.

Первый после распада СССР лайнер «Петр Великий» построили в России для круизов по Каспийскому и Черному морям на производственной площадке судостроительного завода «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта. Всего в круизном лайнере 155 кают, он рассчитан на 310 мест.

В мае 2019 года сообщалось, что первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду. Строительство судна началось летом 2016 года.

Ранее стало известно, что на круизном лайнере «Петр Великий» установлена надстройка из современных алюминиевых сплавов.