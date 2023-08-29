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Появилось видео массового обстрела поселка Климово в Брянской области

Mash: ВСУ начали массовый обстрел поселка Климово в Брянской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массовый обстрел из реактивной системы залпового огня «Град» поселка Климово в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В сообщении уточнили, что в Климово звучат взрывы.

«По нашей информации, ВСУ начали массовый обстрел поселка из «Градов», — отметил канал.

Один из снарядов, по предварительным данным, попал в здание МЧС. Сообщается, что здания УВД и местной администрации также получили повреждения.

Накануне ВСУ обстреляли из танка поселок Алес Брянской области. Этот населенный пункт расположен на расстоянии меньше одного километра до границы. Разрушения на территории региона не зафиксировали.

24 августа обстрелу ВСУ подвергся международный пункт пропуска Погар в Брянской области. Из украинского танка также выпустили три снаряда калибра 125 мм по селу Случаевск.

Ранее силы ПВО предотвратили атаку БПЛА в Брянской области.

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