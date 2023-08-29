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В Костроме священник собирается провести молебен из-за отсутствия горячей воды

Костромской священник готов молиться из-за долгого отсутствия горячей воды

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Depositphotos

Священнослужитель из Костромы пообещал молиться, чтобы в домах горожан появилась горячая вода. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

Иерей Александро-Антониновского храма Антон Мичурин 28 августа поздравил верующих с Успением Пресвятой Богородицы на своей странице во «ВКонтакте», приложив к посту фото объявления о переносе даты возобновления горячего водоснабжения в доме.

Священник отметил, что его на территории микрорайона Давыдовский-3 нет «с мая месяца». Впоследствии он признался, что на проблему, возникшую из-за затянувшихся коммунальных работ, часто жалуются прихожане. Мичурин заявил, что готов провести молебен в связи с этим.

«Несколько дней назад вывесили у подъезда объявление о том, что дадут 6-го сентября. Но после этих месяцев, сами понимаете...Молебен служить можно, но боюсь, что не о скорейшей замене труб, а о скорейшей замене людей, которые должны отвечать за эти работы. Пока погода более-менее теплая, жить можно. Но как будет в случае начала осенних холодов, если воду не дадут, вопрос вопросов», — объяснил он свое беспокойство.

Власти города заявляют, что горячее водоснабжение уже возобновлено в 54 многоэтажках, а ремонтные работы были «активизированы». Между тем местные жители утверждают, что горячая вода летом была доступна не дольше 10 дней, и сомневаются в заверениях коммунальщиков.

Ранее в Москве дворник пригрозил активисту расправой за фотографии мусора на детской площадке.

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