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В Крыму заявили о готовности к возможным атакам со стороны Украины

Глава Госсовета Крыма Константинов заявил о готовности к возможным атакам Киева

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Госсовета (ГС) Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что республика готова к возможным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам спикера парламента Крыма, региональные власти понимают, с кем имеют дело.

«Мы мобилизованы. Оперативный штаб работает практически в круглосуточном режиме, реакция быстрая, ко всему готовы, занимаемся своими делами», — сказал он.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад разрешил Киеву наносить удары по Крыму. ВСУ намерены уничтожать «все российское». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какое оружие Украины может стать угрозой для полуострова и что можно сделать для усиления его обороны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Киеве очень «хотят верить» в такое одобрение Запада. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал высказывание доказательством «соучастия западных стран в войне против России», а официальный представитель МИД России Мария Захарова — «политикой русофобии».

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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