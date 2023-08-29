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В Пулково в багаже обнаружили следы гексогена

Mash: сотрудники Пулково обнаружили в багаже следы гексогена

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Сотрудники санкт-петербургского аэропорта Пулково обнаружили в багаже следы взрывчатого вещества гексоген. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Вечером 28 августа при досмотре багажа самолета, который должен был лететь в Дубай, безопасников питерской авиагавани заинтересовал облицовочный огнеупорный камень — спецприборы показали наличие следов взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывотехники, прибывшие на место, подтвердили наличие следов гексогена. Багаж был изъят для более тщательного изучения. Также в Пулково усилили меры безопасности.

До этого Bulgarian Military сообщало, что в одном из сбитых над Белгородом беспилотнике-камикадзе находилась взрывчатка британского производства PE8 L23A1 на основе гексогена.

Маркировка взрывчатки видна на белых брусках с проводами, которые лежат рядом с планером сбитого беспилотника.

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