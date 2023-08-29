Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нутрициолог рассказала о правильном школьном питании

Нутрициолог Коробейникова: школьный завтрак не следует разделять по возрасту

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Школьный завтрак не следует разделять по возрастным группам, когда младшим школьникам дают одно, а старшеклассникам — другое. Об этом в интервью «Радио 1» заявила нутрициолог Жанна Коробейникова. По ее словам, главное, чтобы первый прием пищи был полноценным, включающим крупы и яйца.

«Главной задачей любых родителей является то, чтобы именно дом, домашняя пища стала для ребенка образцом, примером правильного питания. Часто дети не едят в школе именно потому, что дома у них не выработались верные пищевые привычки», — отметила нутрициолог.

Что касается обеда, по ее словам, лучше придерживаться «гарвардского» подхода, согласно которому, тарелка ребенка должна состоять наполовину из овощей, на четверть из белка (мясо, рыба) и на четверть из сложных углеводов (крупы, макароны, бобовые и т.д.).

Эксперт добавила, что раз в неделю нужно устраивать для ребенка «день пищевого греха», когда он может съесть то, что ему кажется вкусным и желанным.

До этого эндокринолог-диетолог Ангелина Водолазкая рассказала, какие овощи нужно есть осенью для иммунитета. По ее словам, в рацион необходимо включить морковь, болгарский перец и шпинат.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Москве 24» назвала продукт для хорошего зрения в пожилом возрасте.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях