Нутрициолог рассказала о правильном школьном питании

Школьный завтрак не следует разделять по возрастным группам, когда младшим школьникам дают одно, а старшеклассникам — другое. Об этом в интервью «Радио 1» заявила нутрициолог Жанна Коробейникова. По ее словам, главное, чтобы первый прием пищи был полноценным, включающим крупы и яйца.

«Главной задачей любых родителей является то, чтобы именно дом, домашняя пища стала для ребенка образцом, примером правильного питания. Часто дети не едят в школе именно потому, что дома у них не выработались верные пищевые привычки», — отметила нутрициолог.

Что касается обеда, по ее словам, лучше придерживаться «гарвардского» подхода, согласно которому, тарелка ребенка должна состоять наполовину из овощей, на четверть из белка (мясо, рыба) и на четверть из сложных углеводов (крупы, макароны, бобовые и т.д.).

Эксперт добавила, что раз в неделю нужно устраивать для ребенка «день пищевого греха», когда он может съесть то, что ему кажется вкусным и желанным.

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