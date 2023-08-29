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В Госдуме попросили Голикову вернуть Пушкина в ЕГЭ по литературе

Лантратова предложила вернуть в ЕГЭ по литературе отечественных классиков

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой вернуть в задания ЕГЭ произведения русской классики. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу вас, <…> вернуть в задания экзамена необходимость знания литературных произведений русской классики, изучаемых с пятого по девятый класс обучения», — написала парламентарий в письме на имя Голиковой.

Лантратова напомнила комментарий Рособрнадзора, который в рамках ЕГЭ по литературе планировал проверять знания школьниками произведений за 10-й и 11-й классы.

29 августа Минпросвещения РФ опровергло данные об исключении классиков из ЕГЭ по литературе. Накануне комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему в перечне для подготовки к ЕГЭ нет произведений классической литературы.

Ранее в Госдуме рассказали о планах обсудить совершенствование системы ЕГЭ.

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