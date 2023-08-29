В Волгограде ищут мужчину, выстрелившего в собаку

В Волгограде полиция разыскивает мужчину, который выстрелил в животное. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел на улице Кропоткина 26 августа, но известно об этом стало только сейчас. Неизвестный вышел из местного магазина с пакетом и предметом, похожим на пистолет.

Мужчина подозвал двух собак, которые находились неподалеку и не проявляли агрессии, после чего наклонился к одному из животных. Затем он приставил оружие к виску одной из собак и выстрелил. От громкого звука животные резко бросились бежать. После этого россиянин покинул территорию магазина.

Пострадал ли пес, не уточняется. По факту произошедшего инициирована проверка.

Ранее в Екатеринбурге молодой человек получил травмы во время драки со стрельбой.