Роспотребнадзор оценил обстановку с энтеровирусными инфекциями

Ситуация с энтеровирусными инфекциями в ряде российских регионов сейчас достаточно напряженная, особенно в Саратовской области. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале.

Известно, что ряду субъектов РФ было поручено принять меры профилактики.

«В ряде регионов ситуация с ЭВИ остается достаточно напряженной. Так, массовые случаи ЭВИ наблюдаются в Свердловской области, Хабаровском крае, городах Севастополе и Москве», — добавили в надзорном ведомстве.

При этом в Саратовской области за семь месяцев нынешнего года уже был зарегистрирован 101 случай заболевания энтеровирусными инфекциями.

Подъем заболеваемости и рост энтеровирусных инфекций наблюдается в основном у детей младшего и школьного возраста, уточнили в Роспотребнадзоре.

До этого оперштаб уточнял, что заболеваемость COVID-19 выросла за неделю на 19,6%. По данным ведомства, число госпитализаций в стране увеличилось на 3,3% — рост показателя отмечен в 30 регионах России.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.