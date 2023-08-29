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Мэр Москвы рассказал о новой современной школе в столице

Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе

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Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ребят с 7-го по 11-й классы переведут из основного учебного корпуса «Перспективы» в новую школу в Молжаниновском районе с 1 сентября, сообщается на сайте mos.ru.

«Первоклассная хорошая школа, оснащенная всем необходимым. Сейчас Молжаниново — одна из самых проблемных территорий у нас по школам. Но нужно подождать полгода — и будет все хорошо. Строителям надо помнить, что в последующие годы здесь построят много жилья, и своевременно сдавать детские сады и школы, чтобы не было больше напряжения», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство учебного здания на 1100 мест на территории школы «Перспектива» на Синявинской улице началось в июне 2022 года и завершилось в августе 2023-го.

В четырехэтажном здании площадью 16,4 тыс. квадратных метров, возведенном по индивидуальному проекту, создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На территории школы создано современное спортивное ядро с футбольным полем, дорожками для бега, площадками для баскетбола, волейбола, бадминтона, настольного тенниса и гимнастики. Входная площадка оборудована велопарковками.

Для раскрытия творческого потенциала учеников в школе появятся мастерские по рисунку, живописи, композиции и декору, а также мастерская скульптуры, 3D-моделирования и макетная мастерская.

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