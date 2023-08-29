При падении вертолета Ми-8 под Челябинском погибли три человека

В результате падения вертолета Ми-8 в пригороде Челябинска погибли три члена экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что в экипаж вертолета входили командир, правый летчик и бортинженер. По предварительным данным, пассажиров на борту не было.

Уточняется, что Ми-8 упал в лесу в 500 метрах от поселка Прудный в Челябинской области. Рядом с ним находится трасса М5 и военный аэродром Шагол. На земле никто не пострадал.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 упал в Челябинской области. Изначально сообщалось, что на борту находились четыре человека.

27 июля в Республике Алтай упал частный вертолет Ми-8 при заходе на посадку в Тюнгуре (Усть-Коксинский район). Как рассказал «Газете.Ru» очевидец происшествия, при заходе на посадку вертолет задел хвостом столб, после чего свалился на бок и загорелся. На борту было 13 туристов и три члена экипажа. Отмечалось, что разбившийся на Алтае Ми-8 вез 13 целителей и массажистов к «месту силы» — на горе Белуха.

Ранее военный вертолет порвал высоковольтные провода в Ростовской области.