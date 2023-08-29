Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

При падении вертолета Ми-8 под Челябинском погибли три человека

Mash: при падении вертолета Ми-8 в пригороде Челябинска погибли три человека

В результате падения вертолета Ми-8 в пригороде Челябинска погибли три члена экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что в экипаж вертолета входили командир, правый летчик и бортинженер. По предварительным данным, пассажиров на борту не было.

Уточняется, что Ми-8 упал в лесу в 500 метрах от поселка Прудный в Челябинской области. Рядом с ним находится трасса М5 и военный аэродром Шагол. На земле никто не пострадал.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 упал в Челябинской области. Изначально сообщалось, что на борту находились четыре человека.

27 июля в Республике Алтай упал частный вертолет Ми-8 при заходе на посадку в Тюнгуре (Усть-Коксинский район). Как рассказал «Газете.Ru» очевидец происшествия, при заходе на посадку вертолет задел хвостом столб, после чего свалился на бок и загорелся. На борту было 13 туристов и три члена экипажа. Отмечалось, что разбившийся на Алтае Ми-8 вез 13 целителей и массажистов к «месту силы» — на горе Белуха.

Ранее военный вертолет порвал высоковольтные провода в Ростовской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях