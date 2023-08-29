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Молдавские фермеры скоро выйдут на акцию протеста в Кишиневе

Фермеры Молдавии 30 августа выйдут на акцию протеста в Кишиневе

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РИА «Новости»

Фермеры в Молдавии намерены 30 августа выйти на акцию протеста в столице страны, так как кабмин усложнил процедуру получения ими компенсаций. Об этом заявил представитель ассоциации «Сила фермеров» Ион Плэмэдялэ, передает РИА Новости.

«Да, завтра выходим на протест. Правительство усложнило процесс подачи заявок на получение компенсации за зерно первой группы и на дизтопливо. Будем разбираться. Получается, мы столкнулись с обманом со стороны властей, правительство саботирует процесс предоставления этой помощи, которая и без того минимальна и запаздывает», — сказал представитель ассоциации.

Он также выразил надежду, что Национальная федерация фермеров присоединится к акции.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала «Голос Бессарабии», что правительство страны не будет запрещать ввоз зерна с территории Украины, несмотря на протесты местных фермеров, выступающих с соответствующими требованиями.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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