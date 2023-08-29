Иностранцы активно едут в Россию после введения электронных виз

Иностранные туристы массово устремились в Россию после введения электронных виз. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов.

Отмечается, что запуск системы с 1 августа спровоцировал рост бронирования отелей иностранцами на 25% в сравнении с июлем нынешнего года и на 40% — с 2022 годом. Специалисты туротрасли утверждают, что смягчение визовой политики РФ привлекло путешественников из Китая, Индии, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Вьетнама, Сингапура, Франции, Нидерландов, Испании и Италии.

По данным экспертов, на сегодняшний день по электронным визам на территорию Российской Федерации прибывают в основном самостоятельные туристы, поэтому для туроператоров эффект от системы не является ощутимым. Указывается, что большая часть въезжающих в Россию оформляют документы самостоятельно, не обращаясь за помощью к третьим лицам. По данным аналитиков, рост групповых туров в РФ не стоит ждать раньше 2024 года.

До этого сообщалось, что электронную визу в Россию смогут получить граждане 55 государств, включая жителей стран Европейского союза.

Ранее стало известно, что россияне почти в два раза чаще стали ездить за границу.