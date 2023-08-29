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На Украине пограничники не дали женщине увезти мужа-украинца за границу в нише для колеса

На Украине иностранка попыталась вывезти супруга за границу в нише для колеса

На Украине сотрудники пограничной службы поймали женщину, которая попыталась вывезти мужа в нише для запасного колеса. Об этом сообщает Госпогранслужба страны.

Инцидент произошел на пропускном пункте «Лужанка» между Украиной и Венгрией. Работники обнаружили полуголого мужчину в автомобиле. После этого беременная иностранка устроила скандал. Когда ее предупредили о возможной эвакуации машины, она начала бросаться под колеса. В какой-то момент гражданка села за руль и попыталась пересечь границу, но сделать этого не получилось.

За то, что она пыталась нелегально провезти мужа через границу, и за ее поведение на пропускном пункте женщине грозит уголовная ответственность. Мужчина находится в пункте временного содержания.

Ранее мужчина на резиновой лодке попытался сбежать из Литвы с младенцем.

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