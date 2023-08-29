В Госсовете Крыма ответили на слова Подоляка о разрухе в регионе

Заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко в эфире НСН прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о разрухе на полуострове, а также о том, что страны-партнеры поддерживают Киев в ударах по региону. Она подчеркнула, что говорить о плачевном состоянии республики могут только неадекватные люди, оторванные от реальности.

«Все, что они говорят, — какой-то сюрреализм. Такое впечатление, что люди принимают какие-то препараты и у них галлюцинации. Смешно, когда Подоляк заявляет, что якобы был в Крыму четыре раза за последние полгода, что здесь все плохо, что местные бабушки ждут возвращения Украины, что с приходом Подоляка с Зеленским все будет замечательно», — сказала Пономаренко.

Она подчеркнула, что за последние годы в Крыму произошли серьезные изменения к лучшему. Что касается ударов по полуострову со стороны Украины, по ее словам, Киеву сначала нужно «уничтожить все советское на территории своей страны — начиная от многоэтажек и заканчивая мостами».

Накануне Подоляк в эфире телемарафона заявил, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму. Он отметил, что на сегодняшний день достигнут абсолютный консенсус, тождественный количеству стран, которые поддерживают Украину. Также он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», которые бьют по РФ, увеличится.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит «дырку от бублика».