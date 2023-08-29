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Украина прибегла к помощи ЕС из-за рекордного потребления энергии

«Укрэнерго»: Украина прибегла к помощи ЕС из-за рекордного потребления энергии

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Depositphotos

Украина применила аварийную помощь от Польши и Румынии с целью покрытия спроса на электроэнергию на фоне ее рекордного потребления. Об этом сообщает компания «Укрэнерго».

«28 августа был зафиксирован новый летний максимум потребления [электроэнергии], вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%», — сказано в сообщении компании, где уточняется что аварийная помощь из энергосистем двух стран была задействована для покрытия спроса с 19:00 до 22:00.

До этого в «Укрэнерго» сообщали, что выработка электроэнергии на Украине едва покрывает высокие потребительские нужды. По данным энергокомпании, потребление электричества в стране продолжает держаться на максимальных для лета отметках. Так, 27 августа был зафиксирован вечерний максимум потребления, который оказался ниже прежнего летнего рекорда на 4%, уточнили энергетики. Отмечается, что днем потребление электроэнергии меньше, из-за чего возникает избыток электроэнергии в системе.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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