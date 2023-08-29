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В Кремле оценили слова папы Римского о наследии России

Песков поприветствовал слова папы Римского о наследии России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомметировал заявление папы Римского Франциска, сделанном им на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Глава католической церкви упомянул императора Петра I и императрицу Екатерину II и призвал верующих не забывать свое наследие, так как они являются «потомками великой России, великой страны, святых и царей».

Песков отметил, что понтифик хорошо знает российскую историю.

Он подчеркнул, что то, что слова папы Римского звучат в унисон с усилиями российских властей, общественных объединений и отечественных педагогов донести роль этого наследия до молодежи, «весьма и весьма отрадно».

МИД Украины осудил речь Папы Римского.

Посольство Ватикана в Киеве в свою очередь заявило, что понтифик является противником любой формы империализма или колониализма. Так дипмиссия ответила на обвинения в том, что в выступлении папа Римский Франциск призвал молодых российских католиков брать пример с некоторых российских исторических деятелей, известных своими империалистическими и экспансионистскими идеями.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

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