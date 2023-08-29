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В Китае сообщают о землетрясении магнитудой 5,0

В Синьцзяне зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

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Uwe Anspach/Global Look Press

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр в соцсетях.

Инцидент произошел в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в 16:08 по местному времени. Сильный подземный толчок зафиксировали в уезде Бачу округа Кашгар.

На данный момент неизвестно, как много людей пострадало. Информация о разрушениях также отсутствует. Специалисты продолжают собирать информацию о произошедшем.

Ранее в Индии из-за муссонных дождей и вызванного им оползня были разрушены восемь зданий.

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