В Пулково задержали мужчину за угрозу взорвать самолет

В Санкт-Петербурге пассажирам самолета, следовавшего в Грозный, пришлось задержаться в аэропорту из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в воздушной гавани Пулково. На борту самолета появился мужчина. По словам очевидцев, пассажир заявил, что у него бомба и он планирует взорвать судно.

После этого борт проверили и не нашли каких-либо опасных предметов. Дебошира задержали, после чего самолет отправился в аэропорт Грозного.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. На данный момент неизвестно, почему подозреваемый вел себя таким образом.

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