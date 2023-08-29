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В Пулково задержали мужчину за угрозу взорвать самолет

В Пулково задержали рейс из-за угрозы взорвать самолет от одного из пассажиров

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге пассажирам самолета, следовавшего в Грозный, пришлось задержаться в аэропорту из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в воздушной гавани Пулково. На борту самолета появился мужчина. По словам очевидцев, пассажир заявил, что у него бомба и он планирует взорвать судно.

После этого борт проверили и не нашли каких-либо опасных предметов. Дебошира задержали, после чего самолет отправился в аэропорт Грозного.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. На данный момент неизвестно, почему подозреваемый вел себя таким образом.

Ранее из-за угрозы взрыва в центре Москвы эвакуировали комплекс Golden Gate.

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