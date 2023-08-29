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Врач объяснил, чем грозит регулярное употребление фастфуда

Гастроэнтеролог Неронов: фастфуд — прямая дорога к врачу

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Регулярное употребление фастфуда может привести к целому ряду проблем с желудочно-кишечным трактом, в том числе к вздутию живота, коликам, запору, поносу и изжоге. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Употребление фастфуда — это прямая дорога к гастроэнтерологу. Вспомните слова бабушек: «Не ешь всухомятку — желудок загубишь». И здесь никакая кока-кола не поможет. С фастфудом это работает как аксиома. Вслед за желудком страдают поджелудочная железа и желчный пузырь», — сказал Неронов.

Он добавил, что полакомиться фастфудом можно, но превращать быстроедение в образ жизни — отнимать у себя здоровье.

До этого Неронов предупредил об опасности перекусов на ходу. По его словам, физиология пищеварения не предусматривает полноценного функционирования при движении.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в эфире «Москвы 24» перечислила продукты, с которыми опасно сочетать дыню.

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