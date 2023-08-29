ФСБ задержала агента СБУ

Сотрудники ФСБ в Омске задержали 21-летнего разнорабочего, который был агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает управление ведомства по региону, пишет газета «Известия».

«УФСБ России по Омской области при активном участии региональных органов внутренних дел пресечена деятельность приверженца неонацистской идеологии — агента спецслужб Украины, которому кураторами ставились задачи по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей МО РФ», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что силовикам удалось задержать нескольких жителей Запорожской области, взаимодействовавших со Службой безопасности Украины и готовивших совершение терактов в преддверии выборов на территории региона. Стало известно, что украинская спецслужба хотела, чтобы взрывы произошли в местах массового скопления людей.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.