Мужчина угрожал взорвать самолет, следовавший из Новосибирска в Красноярск

Пассажир самолета, следовавшего в Красноярск, устроил на борту дебош. Об этом сообщает издание «Борус».

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 августа на борту авиакомпании «Сибирь», летевшем из Новосибирска в Красноярск. По информации СМИ, 39-летний пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругался, хватал стюардесс за одежду, пытался устроить драку, а также угрожал взорвать самолет.

По прибытии в аэропорт назначения воздушное судно осмотрели на наличие взрывного устройства. Дебошира после посадки забрали в отделение полиции. В отношении него составили протокол об административном правонарушении, после этого скандалиста направили на медицинское освидетельствование.

Ранее на Алтае пассажира самолета задержали за попытку попасть в кабину пилота во время полета.