Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчина угрожал взорвать самолет, следовавший из Новосибирска в Красноярск

Пьяный пассажир угрожал взорвать самолет, следовавший в Красноярск

close
100%
Depositphotos

Пассажир самолета, следовавшего в Красноярск, устроил на борту дебош. Об этом сообщает издание «Борус».

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 августа на борту авиакомпании «Сибирь», летевшем из Новосибирска в Красноярск. По информации СМИ, 39-летний пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругался, хватал стюардесс за одежду, пытался устроить драку, а также угрожал взорвать самолет.

По прибытии в аэропорт назначения воздушное судно осмотрели на наличие взрывного устройства. Дебошира после посадки забрали в отделение полиции. В отношении него составили протокол об административном правонарушении, после этого скандалиста направили на медицинское освидетельствование.

Ранее на Алтае пассажира самолета задержали за попытку попасть в кабину пилота во время полета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях