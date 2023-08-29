Стало известно, жители каких городов смогут наблюдать суперлуние в ночь на 31 августа

В августе жители Москвы смогут увидеть суперлуние — явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли, его пик придется на ночь 31 августа. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин.

Эксперт советует выехать подальше от черты города для того, чтобы наблюдать «голубое» суперлуние. Во время сближения Луны и Земли спутник окажется на расстоянии 357 344 км от Земли, максимальной точки он достигнет 31 августа в 04:35 мск.

Увидеть это явление хорошо смогут также жители Волгограда, Ростова-на-Дону, Уфы, Тюмени, Перми, Екатеринбурга и Челябинска, Самары и Казани.

«Голубая луна будет видна за городом в тех регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. <...> Это одно из самых крупных суперлуний за год, поэтому его лучше не пропускать», — уточнил Ганьшин.

Он добавил, что явление можно наблюдать всю ночь, если сохранятся хорошая погода и ясное небо.

В конце июля сообщалось, что в августе люди смогут увидеть сразу два суперлуния впервые с 2018 года. По словам специалистов, это не повторится до 2037 года.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого заявил, что метеорологическое лето в Москве будет дольше календарного на две недели, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее ученые связали суперлуние с катаклизмами на Земле.