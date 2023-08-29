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В Уфе у военкомата полиция задержала молодого человека с бензином и спичками

Baza: в Уфе молодого человека задержали за попытку поджечь военкомат

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Shamil Zhumatov/Reuters

В Уфе правоохранители подозревают местного жителя в попытке поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел рано утром на Революционной улице. Молодой человек пришел к комиссариату с пятилитровой канистрой бензина и спичками. В какой-то момент он заметил полицейских около здания и решил скрыться. Несмотря на это, его задержали.

Выяснилось, что 21-летний местный житель безработный. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и то, почему молодой человек взял с собой найденные вещи.

Ранее суд приговорил к шести годам колонии мужчину, который поджег военкомат в Краснодаре.

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