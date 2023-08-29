В московском метро пассажир жестоко избил соседа по вагону

В московском метро 44-летнему мужчине показалось, что ему мешают выйти из вагона, и это закончилось конфликтом с другим пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 29 августа на станции метро «Семеновская». Как рассказали в ведомстве, один из пассажиров решил, что ему мешают покинуть вагон. Он толкнул впереди стоящего пассажира так, что тот упал на платформу. А затем нанес ему несколько ударов ногами по телу.

В прокуратуре рассказали, что против агрессора возбуждено уголовное дело по статье «побои». Ведомство устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее петербурженка обокрала спящего пассажира метро в Москве и объяснила это «затмением».