Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В московском метро пассажир жестоко избил соседа по вагону

В метро Москвы мужчина избил мешавшего пройти пассажира на станции «Семеновская»

В московском метро 44-летнему мужчине показалось, что ему мешают выйти из вагона, и это закончилось конфликтом с другим пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 29 августа на станции метро «Семеновская». Как рассказали в ведомстве, один из пассажиров решил, что ему мешают покинуть вагон. Он толкнул впереди стоящего пассажира так, что тот упал на платформу. А затем нанес ему несколько ударов ногами по телу.

В прокуратуре рассказали, что против агрессора возбуждено уголовное дело по статье «побои». Ведомство устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее петербурженка обокрала спящего пассажира метро в Москве и объяснила это «затмением».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях