Эксперты рассказали, что не стоит дарить учителю на 1 сентября

Учителям на 1 сентября не стоит дарить цветы в горшках, а также букеты с сильным ароматом, потому что они могут вызвать головную боль и аллергию. Об этом «Москве 24» рассказала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Кроме того, стоит внимательнее подходить к выбору расцветки цветов, считает педагог. С ее мнением согласилась и президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Цветы точно не должны быть красного цвета, потому что он больше про романтику, про любовные отношения. Все остальное можно. Особенно если знаете, какие именно цветы любит учитель», — отметила Холгова.

Специалист также не советует дарить букеты, которые будет тяжело держать в руках. При этом оба эксперта уверены, что подарок к началу учебного года не должен быть выдающимся.

«Подарки на 1 сентября должны быть деловыми, что-то, что может пригодиться учителю в работе. Либо универсальное — конфеты. Лучше, если подарок ребенок сделал своими руками или же чтобы это был презент от всего класса. Остальное может восприниматься не очень хорошо», — уточнила Николаева.

Холгова в качестве примера для подарка учителю предложила рассмотреть канцелярские принадлежности, красиво оформленные сладости, книгу или ежедневник в хорошем переплете.

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co совместно с представителями компаний CберМаркетинг и «Эвотор» выяснили, что почти половина родителей школьников ожидает роста расходов перед 1 сентября.

29 августа депутаты Госдумы выступили с предложением выделить денежные средства в размере 26 тыс. рублей семьям на подготовку детей к учебному году, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее россияне назвали самые бесполезные траты к 1 сентября.