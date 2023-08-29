В России запретили высаживать из поезда безбилетника до 16 лет без полиции

По новым правилам по перевозке пассажиров в российских поездах дальнего следования запрещено высаживать безбилетника до 16 лет без передачи его полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие правила.

Министерство транспорта РФ в 2023 году утвердило обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. Они должны заработать с 1 сентября текущего года.

«Запрещается удаление из поезда лица, не достигшего возраста 16 лет, проезжающего без сопровождения взрослых, который не подтвердил оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, или право на бесплатный или льготный проезд, без передачи перевозчиком несовершеннолетнего сотрудникам органов внутренних дел», — отмечает агентство.

Такой пункт в прежних правилах, действовавших до 1 сентября 2023 года, отсутствовал.

В конце июня сообщалось, что в подмосковной электричке контролер применил насилие в отношении несовершеннолетнего лица, ехавшего без билета.

До этого контролер в московском метро выявил безбилетника, который находился в федеральном розыске.