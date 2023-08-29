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В Екатеринбурге неизвестные устроили разборки со стрельбой

В Екатеринбурге во время драки неизвестные открыли стрельбу по паре

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Depositphotos

В Екатеринбурге молодой человек получил травмы во время драки со стрельбой около местного компьютерного клуба. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Мраморской улице. По словам очевидцев, толпа мужчин набросилась на молодого человека и его девушку. Последняя получила удары по лицу. Когда ее спутник призвал не трогать россиянку, его стали пинать ногами и бить. У него диагностировали перелом челюсти.

Во время инцидента один из нападавших достал оружие и начал стрелять. В этот момент жильцы стали кричать, что уже вызвали полицию, поэтому компания сразу разбежалась.

Когда на место прибыла полиция, конфликт уже прекратился. На данный момент полицейские устанавливают личности нападавших.

Ранее в американском штате Оклахома во время школьного матча произошла перестрелка.

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