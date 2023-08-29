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Россиянин вытащил взрослого, ребенка и кошку через окно при пожаре

Во Владивостоке мужчина спас взрослого, ребенка и кошку через окно при пожаре

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Shutterstock

Сотрудник Владивостокского морского торгового порта по имени Максим, стал героем, когда залез через окно в горящую квартиру на втором этаже и спас маленькую девочку, ее отца и кошку. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Максим услышал детские крики, доносящиеся из квартиры на улице Морозова и увидел девочку, зовущую на помощь. Из окна также вырывалось пламя. Быстро отреагировав, он залез по решетке, перепрыгнул через кондиционер и вытащил из помещения испуганную девочку, ее отца и кошку. Эвакуация осуществлялась через окно.

После этого мужчина разбудил соседей, сообщил о возгорании и вызвал пожарных. Сам спаситель пострадал — обжег руки и стер колено, но считает, что это ничего по сравнению с угрозой жизням людей. Максим также отметил оперативность прибытия пожарных на место происшествия.

Позже пожарные смогли спасти еще 12 человек из отрезанных дымом квартир. Квартира, где произошел пожар, понесла полную утрату.

Ранее сообщалось, что в Амурской области склад селитры попытались поджечь из ракетницы.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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