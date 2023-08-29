Россиянин вытащил взрослого, ребенка и кошку через окно при пожаре

Сотрудник Владивостокского морского торгового порта по имени Максим, стал героем, когда залез через окно в горящую квартиру на втором этаже и спас маленькую девочку, ее отца и кошку. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Максим услышал детские крики, доносящиеся из квартиры на улице Морозова и увидел девочку, зовущую на помощь. Из окна также вырывалось пламя. Быстро отреагировав, он залез по решетке, перепрыгнул через кондиционер и вытащил из помещения испуганную девочку, ее отца и кошку. Эвакуация осуществлялась через окно.

После этого мужчина разбудил соседей, сообщил о возгорании и вызвал пожарных. Сам спаситель пострадал — обжег руки и стер колено, но считает, что это ничего по сравнению с угрозой жизням людей. Максим также отметил оперативность прибытия пожарных на место происшествия.

Позже пожарные смогли спасти еще 12 человек из отрезанных дымом квартир. Квартира, где произошел пожар, понесла полную утрату.

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