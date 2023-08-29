В Москве задержали сбившего шестилетнего ребенка самокатчика

В Москве полиция задержала водителя самоката, который совершил наезд на шестилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД газете «Известия»

Полицейские установили личность нарушителя — им оказался 28-летний приезжий — и произвели его задержание. В настоящее время мужчина доставлен в территориальный отдел для дальнейшего расследования.

Мать пострадавшего ребенка обратилась в правоохранительные органы, чтобы сообщить о наезде на ее ребенка.

Инцидент произошел ранее в этот день на Черноморском бульваре. Курьер, двигавшийся на электросамокате, сбил ребенка на юго-западе столицы и скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмами ног и ссадинами.

Прокуратура взяла на контроль процесс проверки данного происшествия.

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