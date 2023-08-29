Круизный лайнер врезался в нефтяной танкер на Майорке

27 августа у побережья Пальма-де-Майорка, города на острове Майорка, в Испании произошло столкновение круизного лайнера Britannia с нефтяным танкером при наличии тысяч пассажиров на борту. В результате происшествия несколько человек получили незначительные травмы. Об этом пишет Bloomberg.

Представитель компании P&O Cruises, которая является оператором лайнера, сообщил, что судно попало в аварию во время стоянки на Майорке из-за неблагоприятных погодных условий. В видеороликах, размещенных в социальных сетях, видно, как швартовые тросы судна порвались из-за сильного ветра, в результате чего лайнер столкнулся с находившимся поблизости танкером.

В январе в Турции российский круизный лайнер врезался в пристань. Инцидент произошел на западе черноморского побережья по причине сильного шторма. По сведениям СМИ, команды береговой охраны приняли меры безопасности.

В 2019 в Карибском море столкнулись два круизных лайнера. В момент столкновения на одном из лайнеров находились около 15 тысяч человек, на другом — 4,5 тысячи.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.