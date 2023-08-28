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Эксперт назвал закономерной ситуацию с баном YouTube-каналов российских СМИ

Тимофей Ви: вопрос о блокировке YouTube может стать острее

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Depositphotos

Сложившаяся ситуация с баном каналов пророссийских изданий и авторов абсолютно закономерна по причине ангажированной антироссийской позиции, которую администрация YouTube последовательно занимает в информационном поле, начиная с 24 февраля 2022 года. Об этом заявил руководитель отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви.

«На протяжении всего этого времени мы видим различные формы дискредитации российских каналов — от банального теневого бана и сложностей с продвижением роликов до полной блокировки каналов», — сказал он.

По его словам, сейчас YouTube функционирует без ограничений, в первую очередь потому что это слишком большой сервис, и пока заменить его просто нечем.

«Но по мере развития альтернативных платформ вопрос о блокировке YouTube , учитывая его правовой нигилизм в отношении российского законодательства, может стать острее», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал возможность размещать новые материалы на канале газеты «Взгляд» до конца ноября.

Отмечается, что формальная причина — «контент, в котором восхваляются насильственные действия против отдельных лиц или группы людей, или содержатся призывы их совершать».

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