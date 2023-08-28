Полицейская собака помогла разоблачить серийного педофила

Полицейский пес помог отыскать улики против серийного педофила, который пытался обмануть следствие. Об этом сообщает портал Liverpool Echo.

54-летний Эндрю Контенто был неоднократно судим за распространение и хранение порнографических материалов с несовершеннолетними, он находился под надзором полиции.

В один из дней правоохранители пришли к мужчине в дом с проверкой, согласно приговору суда он не имел права выходить в интернет, появляться местах, где гуляют дети и был обязан предъявлять полицейским все электронные устройства по первому требованию.

При осмотре дома британца он показал правоохранителям три гаджета, но ничего подозрительного в них обнаружено не было. Однако полицейский пес по кличке Монти нашел в рюкзаке у мужчины смартфон, на котором хранилась детская порнография.

Контенто был арестован, он полностью признал свою вину и приговорен судом к полутора годам заключения.

Ранее мужчина притворился подростком ради секса с несовершеннолетними и оказался в тюрьме.