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Полицейская собака помогла разоблачить серийного педофила

Liverpool Echo: в Великобритании собака разоблачила серийного педофила

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Merseyside Police

Полицейский пес помог отыскать улики против серийного педофила, который пытался обмануть следствие. Об этом сообщает портал Liverpool Echo.

54-летний Эндрю Контенто был неоднократно судим за распространение и хранение порнографических материалов с несовершеннолетними, он находился под надзором полиции.

В один из дней правоохранители пришли к мужчине в дом с проверкой, согласно приговору суда он не имел права выходить в интернет, появляться местах, где гуляют дети и был обязан предъявлять полицейским все электронные устройства по первому требованию.

При осмотре дома британца он показал правоохранителям три гаджета, но ничего подозрительного в них обнаружено не было. Однако полицейский пес по кличке Монти нашел в рюкзаке у мужчины смартфон, на котором хранилась детская порнография.

Контенто был арестован, он полностью признал свою вину и приговорен судом к полутора годам заключения.

Ранее мужчина притворился подростком ради секса с несовершеннолетними и оказался в тюрьме.

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