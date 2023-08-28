Под Рязанью задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над школьницей

В Рязанской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка. Об этом сообщает интернет-издание «Пресса».

По данным источника, 34-летний житель села Высокое Рязанского района 22 августа совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы.

Подозреваемого в преступной связи с несовершеннолетней задержали в Сараевском районе области и арестовали. Как оказалось, мужчина был уже судим. В его отношении возбуждено новое уголовное дело, ведется следствие.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее в Карачаево-Черкесии завхоз детсада заманил к себе и изнасиловал 13-летнюю девочку.